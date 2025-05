Politie deelt beelden voortvluchtige schutter die Pool beschoot in Roosendaal

Meerdere schoten Woensdagavond werd rond 20.00 een 60-jarige man van Poolse afkomst beschoten aan de Rubenslaan in Roosendaal. Omwonenden zouden meerdere schoten hebben gehoord, en sommigen waren ooggetuige van het schietincident. De hulpdiensten kwamen direct ter plaatse, en verzorgden het slachtoffer. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft ter plaatse onderzoek verricht met onder meer een speurhond. Of de verdachte en het slachtoffer bekenden zijn van elkaar, maakt deel uit van het politieonderzoek.

Signalement

De voortvluchtige schutter rende vermoedelijk weg in de richting van het pompstation aan de Burgemeester Freijterslaan. Het gaat om een man met een lichte huidskleur van tussen de 30 en 35 jaar. Hij droeg een opvallende zwart/groene bodywarmer met capuchon.



De politie heeft beelden van de man naar buiten gebracht en is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over wie de man is en waar hij verblijft. Ook getuigen en camerabeelden worden gezocht.



Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.