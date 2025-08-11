Politie doet grote drugsvangst in Eindhoven

Bloednerveus De politie zegt op Instagram dat het voertuig werd gecontroleerd omdat het stond geparkeerd op een bijzondere plek. Toen de politieauto in beeld kwam reed het voertuig direct weg met een onlogische route. In het voertuig zaten twee Poolse mannen. Volgens de politie waren beide mannen ‘enorm zenuwachtig en begonnen zij hevig te transpireren’.



In het voertuig troffen agenten een uitschuifbare wapenstok, drie handschoentjes met soft- en harddrugs, geld en meerdere telefoons aan. Beide mannen werden vervolgens aangehouden.

Huiszoeking

Tijdens een huiszoeking in de woning van een van de verdachten werd een sporttas vol met crystal meth gevonden. Ook werd een vuurwapen gevonden met munitie. De andere bewoner werd in de woning ook aangehouden.

Garagebox

In de woning werd ook een sleutel en het huurcontract van een garagebox aangetroffen. Toen agenten daar een kijkje gingen nemen, troffen ze alle goederen om een wietkwekerij op te zetten. Daarnaast werd een grote hoeveelheid hard- en softdrugs aangetroffen. Het ging in totaal om 9 kilo wiet, 2,5 kilo xtc, 20 kilo 3-MMC, 2 kilo cocaïne en 3 kilo crystal meth.



Alle spullen zijn in beslag genomen en de zaak is overgedragen aan de recherche.