Politie doet inval bij ‘wapenhandelaar van het zuiden’

Inval De politie heeft volgens de zender dinsdagavond met meerdere eenheden een inval gedaan op het terrein van Jan B., die ook wel bekendstaat als de ‘wapenhandelaar van het zuiden’.

Hij is volgens Omroep Brabant al zeker twee keer veroordeeld voor handel in vuurwapens en zat jarenlang in de cel. De rechtbank zag een verband met wapens die zijn gebruikt bij de dubbele moord in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam in 2012. Ook werden er meerdere keren invallen gedaan bij hem.

Vorig jaar zomer rukte de politie nog massaal uit naar het adres, omdat er een lading illegale wapens zou liggen. Het bleek toen loos alarm.

Belang

Het is nog onduidelijk waar precies onderzoek naar werd gedaan. Op vragen hierover gaat de politie in het belang van het onderzoek niet in, meldt de omroep. Of er iemand is aangehouden, is ook onbekend.

De advocaat van Jan B. laat woensdagochtend weten dat hij ‘er wel van heeft gehoord, maar dat hij nog niet veel kan zeggen’.

Vrijgesproken

Jan B. (foto) werd in 2019 in hoger beroep vrijgesproken van het wegmaken van het lichaam van de vermeende politie-informant Freddy Janssen. Met B. had Janssen als laatste contact. Jan. B. ontkende te maken te hebben gehad met Janssens’ dood.

De twee zouden samen in een bos gaan proefschieten met een vuurwapen. In een onbewaakt ogenblik beroofde Janssen zichzelf daar van het leven, zegt B., en dat was ook de conclusie van de politie.