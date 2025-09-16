Politie doet invallen in Eindhoven in drugsonderzoek

(beeld uit archief)

Kruisstraat

De invallen waren in woonhuizen aan de Huizingalaan en de Dahlialaan. De invallen bij de bedrijven concentreerden zich op een druk gebied net noordelijk van het centrum. Het gaat om drie bedrijven aan de Kruisstraat, een viswinkel, een beautysalon en een horecazaak.

Elders in Eindhoven waren een schoonheidssalon en een horecagelegenheid doelwit.

Eindhoven en Helmond

De vier verdachten zijn twee mannen van 25 en 30 jaar uit Eindhoven, een 58-jarige vrouw uit Eindhoven en een 59-jarige man uit Helmond.

Er zijn verschillende personenauto’s opgeladen en meegenomen.

Het onderzoek is volgens de politie gestart op door de politie gekraakte berichten van Sky ECC.