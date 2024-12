Politie doet nog steeds onderzoek naar ‘Dood aan dieven’-aanslagen

Beeld: een van de aanslagen, waarbij de tekst ‘dood aan dieven’ werd achtergelaten (foto Politie)

Explosies

De reeks explosies begint in de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 oktober aan de Oudaenstraat in de buurt Kralingen-Crooswijk. Op bewakingsbeelden is te zien dat rond twee uur ‘s nachts iemand opduikt bij één van de getroffen appartementen. Deze persoon slaat eerst een ruitje in van de portiekdeur beneden, om binnen te komen. Daarna gaat hij in de portiek met een spuitbus aan de gang. Als hij klaar is, legt hij zijn werk vast met zijn telefoon. Vervolgens gaat hij naar boven om daar een explosief af te laten gaan. Ook dit filmt hij met zijn telefoon. Een voordeur en een ruit van een woning raken door de klap beschadigd.

De man heeft volgens de politie een lichte huiskleur, een Under Armour-bodywarmer, een zwarte broek met witte reflecterende delen op het linker bovenbeen en de rechter achterzak, en Nikeschoenen.

Enorme knal

Nog geen half uur later, om half drie die ochtend, vindt er weer een explosie plaats. Dit keer aan de Okkersheul in Rotterdam-Hoogvliet. De bewoners, een ouder echtpaar, schrikken wakker van een enorme knal.

Als de 77-jarige bewoner de trap naar beneden af loopt, ziet hij dat zijn toegangshal vol glas ligt en dat de voordeur compleet vernield is. Ook het raam van de badkamer op de eerste verdieping is gesprongen, net als de vooruit van hun auto die voor de deur geparkeerd staat.

In de voortuin wordt de tekst: ‘Dood aan dieven’ achtergelaten. Het oudere echtpaar -dat met niemand ruzie heeft- is zo geschrokken van het voorval dat zij er nog vele slapeloze nachten van hebben gehad. Vlak na deze explosie is dankzij hulp van getuigen een 39-jarige Rotterdammer aangehouden. Niet duidelijk is of deze man nog vast zit.

Schrik

Om 04.20 vindt de explosie met de meeste schade van die nacht plaats, bij een portiekflat aan de Clemensstraat in de wijk Charlois. Ook daar is eerst de portiekdeur stukgeslagen om het pand in te komen en is daarna een grote explosie veroorzaakt bij een van de bovenwoningen. De hele deur ligt eruit, de bewoners schrikken zich een ongeluk, maar blijven ongedeerd. Er is zoveel rook dat de brandweer wordt ingezet om de situatie onder controle te krijgen. Omwonenden worden geëvacueerd naar een buurthuis. Ook hier wordt dezelfde boodschap achtergelaten: ‘Dood aan dieven’.

Op camerabeelden is op de Wolphaertsbocht, waar de Clemensstraat op uit komt, een auto te zien die qua timing wel eens met de ontploffing te maken zou kunnen hebben. Dit meldt de politie in een bericht, waarin ze vraagt om hulp van het publiek. Het lijkt een rode Renault Modus te zijn. De politie is benieuwd of iemand een link leggen tussen deze auto en de aanslagen. Ongeveer een minuut voor de explosie in de Clemensstraat komt er een fietser langs, die de politie ook graag zou willen spreken.

Boodschap

Een nacht later is het na de drie aanslagen van de nacht ervoor opnieuw raak in Den Haag, bij een portiekwoning aan de Haagsestraat. Daar komt in de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 oktober iets voor twee uur een persoon naar de voordeur. Ook hier wordt iets aangestoken en meteen gefilmd. En ook hier is een boodschap achtergelaten. Opnieuw: ‘Dood aan Dieven’. De schade viel mee, maar de angst van omwonenden is groot.

Opmerkelijk

Het is volgens de politie niet zeker of de vier explosies met elkaar te maken hebben, maar de achtergelaten teksten noemt zij ‘wel opmerkelijk’. Eind oktober werd ook duidelijk dat er een conflict in het criminele milieu speelde, rond een rippartij van 1400 kilo cocaïne eind augustus bij Antwerpen, door enkele criminelen die waren verkleed als agenten. Dit had toen een serie geweldsincidenten, waaronder beschietingen en gijzelingen en mishandelingen tot gevolg. De serie explosies waar de politie nu nog steeds onderzoek naar doet, zouden hier onderdeel van zijn geweest.

De partij zat in een container op een vrachtwagen die op 29 augustus in de grensstreek werd klemgereden door criminelen die als agenten waren vermomd. De lading was volgens ingewijden eigendom van twee groepen in Nederland beruchte criminelen die vanuit Dubai opereren, plus Serviërs, Albanezen en Brazilianen. Een van de investeerders in het transport zou de familie van Ridouan Taghi zijn. De ‘rippers’ waren volgens bronnen van Het Parool voornamelijk Nederlanders.

Schade

Ingewijden meldden daarna aan Crimesite dat de ruzie over de 1.400 kilo voor het grootste deel was opgelost, en dat een groot deel van de ‘schade’ van een criminele groep was vergoed. Volgens die bronnen was een van de partijen die de diefstal van de cocaïne pleegde verantwoordelijk voor de aanslagen geweest. Doel zou zijn het zaaien van verwarring. De bestolen partij zou volgens deze bronnen willen dat het geweld stopt, maar de bestolen partij bestond uit meerdere investeerders.