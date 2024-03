Politie doet onderzoek in sloot na dodelijke schietpartij in Purmerend

Connect on Linked in

De politie in Purmerend doet donderdag onderzoek op locatie, op zoek naar bewijsmateriaal in een sloot, na de dodelijke schietpartij bij het station op 12 februari.

Foto is ter illustratie

Schietincident

Op maandagavond 12 februari van dit jaar kreeg de politie in Purmerend rond 20.05 melding van een schietincident. Hierbij kwam een 19-jarige man uit die stad om het leven. Een andere persoon, een 19-jarige man uit de gemeente Medemblik, raakte zwaargewond.

Het politieonderzoek heeft inmiddels tot zes aanhoudingen geleid. De politie vermoedt dat een conflict tussen jongeren in Purmerend mogelijk de aanleiding is geweest van het schietincident.

Bewijsmateriaal

Vandaag doet de politie onderzoek in een nabijgelegen sloot bij het treinstation in Purmerend. Ze is op zoek naar ‘mogelijke bewijsmateriaal’, laat de politie in een bericht weten. Ze meldt niet waar ze naar op zoek is.

De politie werkt hiervoor samen met een landelijke politiedienst die gespecialiseerd is in onderzoeken onder water.