Politie doodt vluchtende verdachte in Capelle aan den IJssel

(Beeld: MediaTV)

De beroving van een fatbike zou door vijf tot zes personen onder bedreiging van een vuurwapen hebben plaatsgevonden op het Wisselspoor. Na de melding van de beroving is bij de McDonald’s door de politie geschoten op een verdachte. Dat zou zijn gebeurd toen de verdachte wilde vluchten. De verdachte is ter plaatse overleden.

Boven de omgeving van de plaats delict cirkelde een politiehelikopter. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Het forensisch onderzoek op het terrein van de McDonald’s is in volle gang. Op het terras is een vuurwapen aangetroffen. Vermoedelijk is dit het wapen dat de verdachte in zijn hand droeg toen hij door een agent werd neergeschoten.

Onderzoek Rijksrecherche

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de politie. Dit is een onafhankelijke instantie die onder leiding van het Openbaar Ministerie het optreden van de politie onderzoekt. Dat gebeurt altijd wanneer bij politieoptreden iemand gewond raakt of overlijdt.