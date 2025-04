Politie en justitie maakten fouten met kroongetuige in zaak zwembadmoord

Door Joost van der Wegen

Onderzoek

Het hoogste justitieorgaan in Nederland, het College van Procureurs-Generaal liet onderzoek doen naar de gang van zaken rond de zwembadmoord, waarbij de 40-jarige Jan Elsinga werd doodgeschoten in 2012, op weg naar het zwembad in Marum.

Daar komt uit dat er misverstanden zijn geweest in de heimelijke fase rond de de kroongetuige, opdrachtgever Willem P., die in eerste aanleg al was veroordeeld tot 18 jaar cel en later 20 jaar cel kreeg. Later kreeg hij in ruil voor zijn getuigenis 30 procent strafvermindering.

Bijzonder in de zaak was dat P. al was veroordeeld, voor hij kroongetuige werd. Zijn getuigenis zorgde ervoor dat leden van de schoonfamilie van Jan Elsinga in 2021 alsnog konden worden vervolgd en veroordeeld.

Meineed

In oktober 2023 werd Willem P. door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot anderhalf jaar cel omdat hij meineed had gepleegd in de zaak. Hij had zowel tegenover de rechter-commissaris als de rechtbank onder ede verklaard dat hij vanuit de gevangenis sms-berichten had ontvangen van Marcel H. In die sms-berichten zou hij belastende informatie over de moord hebben gedeeld.

Veel later heeft P., na kritische vragen van de rechtbank, onder ede verklaard dat hij de sms-berichten zelf deels had gefabriceerd. Hierdoor vielen de straffen voor de verdachten lager uit.

Te weinig kennis

Het rapport van het College van PG’s komt erop neer dat er te weinig kennis en uitwisseling was bij de politie en justitie in de zaak over het werken met een kroongetuige.