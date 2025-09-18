‘Politie gaat graven op mogelijke locatie lichaam Herman Ploegstra’ | Na tip aan Peter R. de Vries Foundation

Beeld: Herman Ploegstra

Verdwenen

Volgende maand is het vijftien jaar geleden dat Ploegstra op mysterieuze wijze verdween. De avond van 26 oktober 2010 volgde hij een kickboksles bij de toenmalige sportschool Way of Life.

Rond middernacht werd zijn auto, met daarin bloedsporen, aangetroffen aan de Duivelshoekseweg bij buurtschap Nummer Een. Van Ploegstra ontbrak ieder spoor.

In eerste instantie werd gedacht aan zelfdoding of een vrijwillige verdwijning naar Aruba. Maar de politie kwam al gauw tot de conclusie dat Ploegstra om het leven moet zijn gebracht.

Aandacht

De Peter R. de Vries Foundation vraagt opnieuw aandacht voor de zaak, bericht het AD. Aanleiding is een brief van een anonieme tipgever die de stichting enkele maanden geleden ontving en die ze met de politie heeft gedeeld. De brief zou belangrijke informatie bevatten over de locatie van de stoffelijke resten van Ploegstra.

Waardevol

Politierechercheur Ralph Nagelkerke legt uit wat de tip waardevol maakt. ‘Omdat het een locatie is die je moet kennen. De overige info die erin staat over de locatie en waar die ligt ten opzichte van waar Herman destijds verdwenen is, dat maakt het voor ons interessant.’

Over de locatie waar gegraven gaat worden en wanneer dat gaat gebeuren wil hij niets zeggen, aldus het AD. Ook niet of de oplossing van de verdwijning nu nabij is.

Beloning

Door de Peter R. de Vries Foundation is vorig jaar een beloning van 100.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor de gouden tip. Tipgevers die nu nog met informatie komen, maken geen kans meer op die beloning. ‘We zijn vooral op zoek naar degene die deze anonieme tip heeft gegeven. Maar verder zijn alle tips nog steeds welkom’, aldus directeur Kelly de Vries.

Crimesite publiceerde eerder een langer verhaal over de zaak van Herman Ploegstra.