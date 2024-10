22 oktober 2024

Politie: geen drugslab in woning Meppel

De politie zegt op basis van onderzoek naar een explosie in een woning in Meppel er niet van uit te gaan dat er in de woning een drugslab zat waar synthetische harddrugs vervaardigd werd. De politie denkt nu dat er iets mis is gegaan met chemicaliën en aan ‘een chemische reactie op een vorm van het vervaardigen van (soft)drugs.’ Op grond van bepaalde spullen die er lagen, en een geur, werd aanvankelijk uitgegaan van de productie van synthetische drugs, zoals amfetamine of MDMA.