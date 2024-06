Politie: geen ontvoering in IJmuiden (UPDATE4)

Connect on Linked in

Uit onderzoek en getuigenverklaringen blijkt volgens de politie in Noord-Holland dat er in IJmuiden dinsdag toch geen ontvoering heeft plaatsgevonden. De vrouw van wie de politie dacht dat zij dinsdag rond het middaguur in een auto was gesleurd heeft zichzelf woensdag bij de politie gemeld. Wat er dan wel precies is gebeurd is nog voorwerp van onderzoek.

Dinsdag kreeg de politie rond 11.50 een melding over een gewelddadige ontvoering van een vrouw nabij de parkeerplaats van het zwembad aan de Heerenduinweg in IJmuiden.

Daarbij zouden een zwarte Volkswagen Golf, een Skoda met Spaans kenteken en een Hyundai betrokken zijn geweest.