6 mei 2025

Politie heeft Bulgaar in beeld voor liquidatie Iraniër

De politie heeft dinsdagavond bekend gemaakt dat er een voor de moord op Ahmad Mola Nissi in november 2017 een Bulgaarse verdachte in beeld is. Nissi (52) werd vlak bij zijn woning aan de Jan van Riebeekstraat in Den Haag geliquideerd.