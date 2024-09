‘Politie heeft dna vermoedelijke dader moord op Jan van Mullekom’

Beeld: de na een gewelddadige woningoverval om het leven gekomen Jan van Mullekom.

Dna

De vader van twee jonge kinderen werd op 11 juli 2022 gekneveld en zwaargewond thuis aangetroffen. Het huis werd door de dader of daders minutieus uitgekamd.

Het Openbaar Ministerie liet deze week weten aan De Telegraaf dat er dna van de vermoedelijke dader is aangetroffen in de woning. Het dna is voor onderzoek in de landelijke dna-databank naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. Wat dat heeft opgeleverd wil het OM niet zeggen tegen de krant.

Scenario’s

Het OM laat in een reactie weten: ’Een Team Grootschalige Opsporing heeft zich vanaf het begin af aan beziggehouden met de vraag wat Jan van Mullekom overkomen is. Er is uitgebreid gekeken naar meerdere scenario’s. Speelden er zakelijke, relationele of criminele conflicten? Was het slachtoffer misschien ergens in verzeild geraakt? Was er wellicht sprake van een uit de hand gelopen overval? Ook is het zogenoemde vergisscenario onderzocht, maar tot op heden is niet duidelijk waarom Jan slachtoffer is geworden. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat Jan direct of indirect in het criminele milieu actief was.’

Tip

Er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat er mensen zijn die meer weten over de zaak, maar daar over zwijgen’, aldus een woordvoerder van justitie. ‘Met de nabestaanden hopen wij dat de zaak alsnog kan worden opgelost.’