‘Politie heropent moordonderzoek Pieter Hoovers en zijn Thaise vrouw’

Het onderzoek naar de dubbele moord op Pieter Hoovers (54) en zijn Thaise vrouw Tae (32) in 2017 wordt heropend. De Amsterdamse recherche doet dit naar aanleiding van nieuwe informatie over de mogelijke opdrachtgever van de moord. Dat schrijft De Telegraaf.

Het zou gaan om nieuwe informatie die misdaadverslaggever John van den Heuvel in Thailand heeft vergaard uit gesprekken met verschillende informanten. Uit deze informatie zou een nieuwe mogelijke opdrachtgever in beeld zijn gekomen. De informatie heeft Van den Heuvel aan de Amsterdamse politie overgedragen.

Outland Records

Pieters Hoovers woonde met zijn vrouw in Thailand. Hoovers was een bekende in de Amsterdamse muziek- en vechtsportscene. Hij richtte in 1991 het platenlabel Outland Records op en had zijn eigen platenzaak aan de Zeedijk. Zijn reputatie was niet smetteloos. In de jaren negentig vertrok hij naar Thailand waar hij zijn vrouw Tae ontmoette en waarmee hij in 2002 in de prostitutiebuurt van badplaats Pattaya eetcafé Hoek van Holland opende.

20.000 euro tipgeld

In de zomer van 2017 waren Hoovers en zijn vrouw voor een paar maanden terug in Amsterdam. Op 17 juli 2017 werden ze dood gevonden in een woning aan de Ceintuurbaan. De politie startte een uitgebreid onderzoek en loofde 20.000 euro uit voor de gouden tip.

In april 2018 werden nog beelden vrijgegeven van de vermoedelijke moordenaar die met twee tassen naar hun voordeur liep. De zaak bleef echter onopgelost. Mogelijk leidt de nieuwe informatie die zondag ook ter sprake kwam in tv-programma Dossier Van den Heuvel wel tot een doorbraak in het onderzoek.