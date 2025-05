Politie houdt man aan in verband met dodelijke schietpartij in Bocholtz

Dodelijk Donderdagavond vond er een dodelijk schietincident plaats op de Wilhelminastraat in Bocholtz. Daarbij werd beeldmateriaal veiliggesteld, en werden mogelijke getuigen en omwonenden gehoord. Daarnaast is er forensisch onderzoek verricht. Dit alles heeft er volgens de politie toe geleid dat er zaterdagmiddag een man is aangehouden.

Beperkingen

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident. Meer informatie over deze verdachte kan nu nog niet worden vrijgegeven. De verdachte zit op dit moment in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Lokale media gaven wel aan dat de dader uit het criminele milieu afkomst zou zijn, en dat hij in die kringen ook werd gezocht.

Meerdere aanhoudingen sluit de politie niet uit.

Eerder werd bij de plaats delict in Bocholtz een mobiele camera geplaatst.