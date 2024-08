Politie houdt rekening met misdrijf na vondst overleden vrouw

Connect on Linked in

In een woning in Oss is vrijdag een overleden vrouw aangetroffen door de politie. Die houdt er ernstig rekening mee dat zij is omgekomen door een misdrijf.

Misdrijf

Het slachtoffer is de bewoonster van de woning, aan de Beethovengaarde in Oss. Dit meldt de politie. Specialisten van forensische opsporing deden onderzoek in en rondom de woning. Veel is nog onduidelijk, aldus de politie in Brabant.

De politie houdt wel ‘nadrukkelijk’ rekening met het scenario dat zij om het leven is gekomen door een misdrijf.