Politie houdt verdachten gewapende beroving aan na waarschuwingsschoten

Bedreigd De straatroof gebeurde woensdagmiddag rond 14:30 uur op het Meerleveld in Rotterdam. Het slachtoffer, een 30-jarige man uit Schiedam, werd bedreigd met een vuurwapen en moest zijn spullen afgeven. De man werd met een vuurwapen tegen zijn hoofd geslagen en raakte hierbij gewond. Dit meldt RTV Rijnmond.

Aan de kant

De daders vluchtten daarna in een zwarte auto. Even later werd dit voertuig in Spijkenisse gezien. De politie gaf de automobilist een stopteken, maar de bestuurder negeerde dat meerdere keren. Na drie waarschuwingsschoten werd het voertuig op de Dahiastraat in Spijkenisse aan de kant gezet. In de auto zaten twee mannen van 28 en 26 jaar uit Rotterdam. Beiden zijn aangehouden.