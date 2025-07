Politie houdt vier verdachten aan voor cocaïnesmokkel naar VK en Scandinavië

Sky en Encro De verdachten zijn een 49-jarige man uit Ridderkerk, twee 37-jarige mannen uit Urk en een 50-jarige man uit Maassluis. Naast deze aanhoudingen doorzocht de politie meerdere locaties waarbij tienduizenden euro’s contant geld en compters en telefoons in beslag zijn genomen.

Informatie uit cryptocommunicatie van Encrochat en Sky ECC gaf aanleiding tot het onderzoek, onder leiding van het Landelijk Parket. Communicatie van die diensten werd in respectievelijk 2020 en 2021 door de recherche in beslag genomen.

Uit het onderzoek bleek volgens de politie dat de groep verdachten in de periode van 2020 tot 2024 meerdere drugstransporten faciliteerde en uitvoerde. Met name naar het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Zo waren meerdere verdachten in 2020 betrokken bij een drugstransport dat werd onderschept in Finland. Daarom werkte het onderzoeksteam ook samen met de Finse politie.

Engelse rechtszaak

In 2020 werd één van de vandaag aangehouden verdachten al in Engeland vervolgd voor een drugstransport naar het Verenigd Koninkrijk. Hij werd destijds vrijgesproken door een gebrek aan bewijs. Nu wordt hij ervan verdacht, buiten deze Engelse zaak, verschillende transporten te hebben uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek bleken meerdere verdachten op dat moment een nieuwe lijn naar het Verenigd Koninkrijk op te zetten. Doordat de politie dit direct in beeld had konden in september 2024 al negen verdachten op heterdaad worden aangehouden tijdens een transport van 130 kilo cocaïne en heroïne, verstopt in een verborgen ruimte in een camper. Vorige maand werden zeven van deze verdachten veroordeeld tot jarenlange celstraffen.