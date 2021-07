Politie houdt zes verdachten aan na ontmanteling drugslab

Connect on Linked in

De politie heeft zes verdachten aangehouden bij het ontmantelen van een drugslab in Wormer. Dit gebeurde tijdens een onderzoek dat werd gestart op basis van informatie uit de berichtendienst Encrochat.

Drugslab

De politie ontdekte in het drugslab in Wormer, in Noord-Holland, een grote hoeveelheid methamfetamine met een door haar geclaimde straatwaarde van 1 miljoen euro. Tegelijk hield ze zes verdachten aan en hield ze doorzoekingen op vier locaties, in Halfweg, Wormer, en Zwanenburg.

Daar werden diverse goederen aangetroffen bestemd voor de productie van synthetische drugs. Ook werden er vuurwapens aangetroffen. De goederen en de vuurwapens zijn door de politie in beslag genomen.

Productie

De recherche in Haarlem startte begin 2021 het onderzoek op basis van informatie uit de gekraakte PGP-chatdienst EncroChat. Dit meldt de politie woensdag.

Het onderzoek richtte zich op verdachten die zich vermoedelijk bezighielden met de productie van synthetische drugs, waaronder methamfetamine. Het bracht de recherche in mei van dit jaar naar een drugslab in een bedrijfspand in Wormer waar methamfetamine werd geproduceerd.

Verdachten

De verdachten zijn vijf mannen en een vrouw in de leeftijd van 29 tot 64 jaar uit Uitgeest, Zaandam, Zaandijk en Zwanenburg. De politie en het Openbaar Ministerie vermoeden dat de verdachten naast het drugslab in Wormer betrokken zijn bij meerdere productielocaties van synthetische drugs in Nederland.

Twee van de zes verdachten (een 29-jarige en een 32-jarige man, beiden uit Zwanenburg) zitten sinds hun aanhouding in mei al vast.

De vier andere verdachten zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven wel verdacht. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond en overgedragen aan het Openbaar Ministerie.