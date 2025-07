26 juli 2025

Politie in Ecuador neemt 18 ton cocaïne in beslag

Tijdens een gecoördineerde actie heeft de politie in Ecuador donderdag en vrijdag in zeven provincies 18.0000 kilo cocaïne onderschept. Er zijn 65 verdachten aangehouden. De actie was gericht tegen de Ecuadoraanse criminele organisatie Los Lobos. Er is ook 715 miljoen dollar in beslag genomen, en er is beslag gelegd op meerdere bedrijven en vastgoedobjecten die voor witwassen zouden zijn gebruikt.