Politie in Purmerend onderzoekt mogelijk misdrijf na vondst dode persoon

Misdrijf De politie werd zondag rond het middaguur gealarmeerd en trof in een woning aan het Caveljéplein in Purmerend een zwaargewonde man aan. Kort daarna overleed het slachtoffer.

De omstandigheden waaronder hij is overleden, maakt dat de politie uitgaat van een misdrijf.

Onderzoek

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie doet momenteel intensief onderzoek naar wat er exact is gebeurd. Er is ook forensisch onderzoek gedaan, en er is met buurtbewoners gesproken over wat er mogelijk gebeurd kan zijn.