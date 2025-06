Politie in Zaandam meldt femicide niet vanwege suïcide dader

Door Joost van der Wegen

Overleden

De overleden personen werden vorige week dinsdagmiddag aangetroffen in een woning aan de Thijssestraat in Zaandam. De politie startte daarop een onderzoek, omdat de omstandigheden als verdacht werden beschouwd.

Vervolgens werd duidelijk dat het om een familiedrama ging. De vrouw in de woning was het om het leven gebracht door haar partner, die vervolgens zelf een einde aan zijn leven maakte. Dit werd alleen niet naar buiten gebracht door de politie.

De politie bracht niet naar buiten dat de vrouw door haar partner om het leven was gebracht en daarna suïcide pleegde

Navraag

Het kwam pas aan het licht, toen de lokale nieuwswebsite De Orkaan navraag deed bij de politie, toen buurtbewoners de site een email stuurden waarin zij aangaven dat de gebeurtenis hen flink had geschokt. Ze lieten weten dat ze verbaasd waren dat ze er nergens informatie over konden vinden.

De Orkaan meldt vandaag dat de melding van een verdachte situatie dinsdag 10 juni rond 13.40 uur binnenkwam bij de hulpdiensten. Ter plaatse troffen agenten in de woning twee dodelijke slachtoffers aan. Recherche en forensische opsporing hebben uitgebreid (sporen)onderzoek verricht.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er sprake is van een geweldsincident binnen de relationele sfeer. De politie spreekt van een ‘ontzettend trieste gebeurtenis’, bericht De Orkaan. Aangezien de dader ook is overleden, is het strafrechtelijk onderzoek inmiddels afgesloten. De directe omgeving van de woning was enkele uren afgezet voor het onderzoek.