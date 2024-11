Politie lanceert neppe webshop: honderden “slachtoffers”

Koffiezetapparaat Op Pakjedealsnu zijn onder meer een Playstation 5 te koop, net als een iPhone met gratis oortjes, een Dyson steelstofzuiger en een robotstofzuiger, een koffiezetapparaat en nog andere populaire producten.

De nepwebshop is gepromoot via sociale media als Facebook en Instagram. Dat leverde volgens de politie al veel bezoekers op: 12.000 bezoekers. De populairste advertenties zijn het koffiezetapparaat en de Dyson steelstofzuiger.

Betrouwbaar?

Op het eerste gezicht lijkt de nepwebsite een normale, betrouwbare webshop, inclusief lovende reviews.

Een koper krijgt een waarschuwing dat – als dit een echte malafide webshop was – hij of zij opgelicht zou zijn. Vervolgens is er uitleg over de risico’s van online fraude.

Hoe herken je een nepwebshop? Volgens de politie vertrouwen kopers vaak blindelings op reviews op de webshop zelf, terwijl alleen onafhankelijke beoordelingen op platforms zoals Trustpilot te vertrouwen zijn.

15.111 aangiftes

Cijfers van de politie geven aan dat er in 2020 in 11.944 aangiftes een totale schade van ruim 2 miljoen euro is opgegeven. In 2022 waren er 12.666 aangiften en een schade van 4,23 miljoen euro. Dit jaar zijn er al 15.111 aangiftes bij de politie binnengekomen en de schade bedraagt ruim 3,5 miljoen euro.