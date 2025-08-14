 Meteen naar de content
14 augustus 2025

Politie lost schot bij ruzie waarbij nepwapen wordt gezien | Vier jongeren aangehouden

De politie in Amsterdam heeft woensdag een waarschuwingsschot moeten lossen, bij een ruzie waarbij een nepvuurwapen werd getrokken. Ze hield daarna vier jongeren aan.

Laatste Nieuws

Ruzie

De gebeurtenis vond woensdag plaats, aan het einde van de middag, in Amsterdam Zuidoost. Twee jongens van 14, een jongen van 15, en een jongen van 17 jaar maakten onderling ruzie. Een van de  jongeren werd bedreigd met iets dat eruit zag als een wapen. De jongens liepen weg, toen een ander tussenbeide kwam.

Waarschuwingsschot

De inmiddels gearriveerde politie onderschepte twee van de jongens. Omdat een van hen het wapen bij zich zou hebben, losten agenten een waarschuwingsschot. Dit meldt een woordvoerder van de politie aan de nieuwszender AT5.

Opgepakt

Nadat het waarschuwingsschot afging, werden beide jongens aangehouden. Later zijn ook de andere twee jongens die betrokken waren bij de ruzie opgepakt.

Het wapen is in beslag genomen en zal worden onderzocht.

