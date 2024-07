Politie lost twee keer waarschuwingsschot in Rotterdam

Connect on Linked in

In het centrum van Rotterdam heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag twee keer een waarschuwingsschot moeten lossen. Dat was beide keren, nadat er meldingen waren binnengekomen over personen met vuurwapens.

In beeld

Even na middernacht werd 112 gebeld vanwege een mishandeling en bedreiging met een vuurwapen op de West-Kruiskade. Een man sloeg een andere man op het hoofd en richtte daarna een vuurwapen op hem.

Dankzij een duidelijk signalement en een vluchtrichting was de verdachte snel in beeld, aldus de politie. Omdat de man niet luisterde naar de aanwijzingen is bij de aanhouding een waarschuwingsschot gelost. Dit laat de politie zaterdag weten in een bericht.

In de lucht geschoten

Even later was er weer een incident. Om 01.45 zagen meerdere mensen een man met een vuurwapen bij een café op de Nieuwe Binnenweg. Omdat de bezoekers niet wilden meewerken aan controle is door een agent in de lucht geschoten. Daarna zijn alle bezoekers alsnog gefouilleerd. Er is geen vuurwapen aangetroffen, meldt de politie.