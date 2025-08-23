Politie lost vier schoten bij aanhouding in Amsterdams café

Middernacht De politie zegt dat er rond middernacht een melding binnenkwam over een bedreiging met een vuurwapen in die omgeving.

Eenmaal ter plaatse bleek dat de mogelijke verdachte zich ophield in een café op de Eerste Oosterparkstraat. Toen de man de agenten zag ging hij ervan door en er ontstond een achtervolging, waarbij door politie vier maal een waarschuwingsschot is gelost.

Opnieuw in het café

De man liep de Oetgenstraat in richting de Weesperzijde en keerde daarna weer terug naar de Eerste Oosterparkstraat waar hij opnieuw het café indook waar hij eerder uit was gekomen. In het café waren verschillende aanwezigen.

Op straat is een vuurwapen aangetroffen.

De politie heeft toen de bezoekers in het café gevraagd één voor één naar buiten te komen. Agenten besloten daarna om met een politiehond het pand binnen te gaan. De Zaandammer is daar aangehouden nadat hij door de hond is gebeten.

Wat voor wapen er gevonden is, wordt nog onderzocht.