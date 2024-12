Politie lost waarschuwingsschoten bij aanhoudingen in Uithoorn

Beeld: het arrestatieteam dat moest schieten bij de aanhoudingen in Uithoorn (beeld Michel van Bergen – Mizzle Media)

Gepland

Een arrestatieteam van de politie ging rond 11.00 het bedrijfspand aan de Ondernemingsweg in Uithoorn binnen, voor een gepland aanhouding. Bij de actie moesten enkele waarschuwingsschoten worden gelost. Niet duidelijk is onder welke omstandigheden dat gebeurde.

Bij de actie raakte een persoon gewond. Of de persoon gewond is geraakt door de schoten, is nog niet bekend. De persoon is door een ambulance afgevoerd.

Lopende zaak

De arrestatie moest worden verricht in een lopende zaak van de recherche, meldt een woordvoerder van de politie. Nog niet bekend is in verband met wat voor strafbare feiten de verdachten zijn gearresteerd. De politie komt later met meer info over de zaak.