Politie maakt meer gebruik van gezichtsherkenning door nieuw algoritme

Beeld: onderzoek in CATCH

Systeem

CATCH heet het systeem dat de politie voor gezichtsvergelijking gebruikt. Het staat voor Centrale Automatische TeChnologie voor Herkenning van personen.

Het gaat om een database met strafrechtafbeeldingen, die bestaat uit foto’s die de politie maakt van aangehouden verdachten en veroordeelden, en een database voor vreemdelingenafbeeldingen.

Als omstanders of slachtoffers beelden hebben gemaakt van bijvoorbeeld oplichters aan de deur of een straatmishandeling, dan kunnen deze worden vergeleken met de foto’s in CATCH. Een verdachte heeft vaak al eerder strafbare feiten gepleegd.

Nieuw algoritme

In 2024 werden in totaal 2022 beelden ter vergelijking aangeboden in Nederlandse opsporingsonderzoeken. Dat betekent dat politiemensen voor beelden van een onbekende verdachte een vergelijking met beelden in CATCH aanvroegen, om de mogelijke identiteit van de aangehouden verdachte te achterhalen.

Hiervan waren 884 beelden van voldoende kwaliteit voor onderzoek in CATCH. Eind 2023 werd een nieuw algoritme in gebruik genomen en daar waren in 2024 de resultaten van te zien. Zo kon in 2024 in 499 gevallen een herkenning worden vastgesteld. Dat is een match percentage van 56 procent, twee jaar geleden was dit 20 procent.

Uiteindelijk wordt door de experts van de politie bepaald of er een match is, legt de politie uit. Deze informatie wordt aangeleverd aan rechercheurs die het opsporingsonderzoek doen.

Strafbare feiten

CATCH wordt ingezet bij zaken van onder andere zeden, poging moord of doodslag, zware mishandeling, handel in vuurwapens, inbraak, vernieling en drugshandel.

‘Het vaststellen van de identiteit van personen is de basis van politieonderzoek’, licht de politie toe. ‘Bij veel zaken zijn er weinig opsporingsindicaties. Een mogelijke herkenning met CATCH is een opsporingsindicatie, waarmee opsporingsteams meer bewijs verzamelen.’

De politie benadrukt dat alleen de experts van het Centrum voor Biometrie in Zoetermeer toegang hebben tot CATCH. Die handelingen vallen ook onder de Wet politiegegevens. Ze geeft ook aan dat er nooit ‘live’ gezichtsherkenning wordt toegepast.