Politie neemt 2,5 ton versnijdingsmiddel voor cocaïne in beslag

Procaine molecule. Is a local anesthetic drug. Skeletal chemical formula. Paper packaging for drugs. Vector illustration

Schiphol Procaïne staat op de lijst van geneesmiddelen en het is verboden om er zonder vergunning in te handelen.

Naar aanleiding van informatie die bij de Douane was binnengekomen werden twee transporten onderschept. De eerste partij van 1000 kilo kwam op Schiphol aan en had verschillende adressen in Rotterdam als eindbestemming. Op een adres aan de Caïrostraat in Rotterdam werd 630 kilo afgeleverd.



Op 3 oktober heeft de politie twee mannen die deze lading in ontvangst namen aangehouden. Het zijn twee 41-jarige mannen uit Rotterdam. Zij worden verdacht van invoer van geneesmiddelen zonder vergunning. De andere 370 kilo procaïne kon niet afgeleverd worden.

Spijkenisse

Het tweede transport dat op Schiphol arriveerde was 1500 kilo procaïne. De partij kon herleid worden naar een 37-jarige man uit Spijkenisse. Deze man is op 17 oktober jl. aangehouden op verdenking van invoer van geneesmiddelen zonder vergunning.

In de woning van de 37-jarige man zijn ook een kilo “roze cocaïne” (een mengsel van ketamine & MDMA) en een groot geldbedrag in contanten in beslag genomen. De man was voorwaardelijk vrij. Omdat hij volgens de politie zijn schorsende voorwaarden heeft overtreden gaat hij terug in voorlopige hechtenis.

De waarde van de procaïne schat de politie op een half miljoen euro.

Lokaal verdovingsmiddel

Procaïne werkt goed als versnijdingsmiddel omdat het een lokaal verdovingsmiddel is, de gebruiker denkt door het verdoofde gevoel in de neus cocaïne te hebben. Het wordt veel gebruikt om pijn te verlichten bij kleine chirurgische ingrepen of tandheelkundige behandelingen. Het werkt door de zenuwen tijdelijk te blokkeren, waardoor pijnsignalen niet naar de hersenen worden gestuurd. Een bekende merknaam van procaïne is Novocaine.

Procaïne wordt tegenwoordig minder gebruikt. Lidocaïne werkt sneller en langer en heeft minder bijwerkingen.

De middelen zijn afleidingen van cocaïne. Toen cocaïne werd uitgevonden in de 19de eeuw was het een sensatie omdat het toen het eerste lokale verdovingsmiddel was.