Politie onderzoekt acht drugsdumpingen in Noord-Limburg

De drugsvaten werden zaterdag gevonden in Tegelen, Arcen, Lomm, Wellerlooi en op drie locaties in Velden. Zondagochtend werd in Wellerlooi opnieuw drugsafval gevonden. In een buitengebied aan de Heerenvenweg werden vanochtend ongeveer 20 jerrycans met chemicaliën gevonden, ditmaal deels verpakt in dozen. De politie vermoedt dat de dumpingen verband houden met elkaar en stelt een nader onderzoek in.