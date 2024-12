Politie onderzoekt dood van man in brandende auto

Gevonden De man werd afgelopen zondagochtend in de brandende auto gevonden, op een parkeerplaats aan de Rijksstraatweg, terwijl de brandweer aan het blussen was. Dit gebeurde nadat een voorbijganger de brand had opgemerkt. Hulp aan de man mocht niet meer baten.

Druk

Het parkeerterrein waar de man was gevonden, ligt vlak achter het pompstation Ruyven langs de A13, in de richting van Rotterdam naar Den Haag. Dit is volgens de politie over het algemeen een vrij drukbezochte parkeerplaats, waarvan bekend is dat het een ‘mannen-ontmoetingsplek’ is.

De auto was vooral aan de voorkant uitgebrand en er stonden een aantal tassen naast, is te zien op beelden.