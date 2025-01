‘Politie onderzoekt verband twee dode mannen en vondst drugslab Heerlen’

(Beeld uit archief)

In de garage van een woning aan de Bartholomeo Diazstraat in Heerlen vond de politie vrijdagochtend tientallen kilo’s amfetamine en een hoeveelheid xtc-pillen. De verdachte bewoner werd na onderzoek vrijdagavond laat in een andere woning in Heerlen gevonden en direct aangehouden.



De politie zet onderzoek naar andere betrokkenen nog voort. De productielocatie is ontmanteld. De productie van de synthetische drugs had volgens de politie gevaar voor omwonenden met zich mee gebracht.

Twee doden

De Limburger schrijft dat bronnen de productielocatie linken aan twee Heerlenaren die eerder deze week zijn overleden in een drugslab. In ieder geval een van de lichamen zou in beslag zijn genomen voor onderzoek. Het drugslab zou in Heerlen hebben gestaan, maar in elk geval een van de slachtoffers zou zijn woning in België nog hebben weten te bereiken en uiteindelijk in het ziekenhuis van Genk zijn overleden.

Geen melding

De politie en het Openbaar Ministerie hebben nog niets gemeld over dodelijke slachtoffers die in een drugslab hebben gewerkt. Het is onduidelijk of het onderzoek naar het lichaam van in ieder geval een van de overleden Heerlenaren wordt verricht door Belgische of Nederlandse autoriteiten.