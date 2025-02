Politie onderzoekt mogelijk verband tussen twee explosies

Explosies Aan de Govert Bidloostraat in Den Haag vond om 3.15 een explosie plaats, meldt de politie dinsdag. Door de explosie ontstond schade aan een voertuig. Ongeveer 45 minuten later, rond 4.00, vond een explosie plaats aan de Edisonstraat in ‘s-Gravenzande.

Knal

Meerdere bewoners van de Govert Bidloostraat in Den Haag hoorden de harde knal. Het bleek om een explosie te gaan. Door de ontploffing ontstond brand en schade aan een voertuig. Omwonenden hebben de brand geblust. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen.

Tweede explosie

Vijfenveertig minuten na de explosie in Den Haag, vond een explosie plaats bij een industrieterrein aan de Edisonstraat in ‘s-Gravenzande. Bij deze explosie ontstond schade aan de deur. De politie onderzoekt beide incidenten en onderzoekt daarbij ook een mogelijk verband. Voor het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen.