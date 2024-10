Politie onderzoekt verband vier incidenten in Alphen aan den Rijn

(Beeld Media-TV)

Rugzak

In opsporingsprogramma Team West kwamen de zaken aan de orde.

Donderdag 10 oktober is er om 17.30 in de Prins Hendrikstraat in Alphen meerdere keren geschoten op een huis. Er raakte niemand gewond. Diezelfde avond heeft de politie in Almere twee verdachten aangehouden. In hun auto lag een vuurwapen.

Later op de donderdagavond kreeg de politie de melding dat er in de buurt van winkelcentrum De Baronie twee mannen mogelijk met een vuurwapen liepen. Er werden twee verdachten opgepakt in de Vijverstraat, in een rugzak zat een explosief.

Op vrijdag 11 oktober was er rond 17.00 een explosie bij een huis aan het Visschers Pad in Rijnsaterwoude. De woning raakte daarbij beschadigd maar niemand raakte gewond. Ondanks een grote zoektocht in de omgeving werd niemand aangehouden.

Klemgereden

Het vierde incident in de reeks is de beschieting van een huis aan de Beukenlaan in Alphen op zaterdagavond 12 oktober rond 21.15. Er was op dat moment niemand thuis. Vlak erna is op het Goudenregenplantsoen een auto klemgereden door politie. De twee mannen die erin zitten, zijn aangehouden.

Voor de veiligheid van buurtbewoners zijn de huizen waarop is geschoten en waar de explosie is geweest voorlopig gesloten door de burgemeesters van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.



Er zijn nu zes mensen aangehouden, maar de politie zegt dat het onderzoek nog volop doorgaat.