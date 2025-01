Politie over situatie met schutter in IJsselmonde: ‘Wees extra voorzichtig’

Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam gaf donderdagavond een verklaring af over de schutter die in IJsselmonde al drie keer lijkt te hebben toegeslagen: ‘Ik ben enorm geschokt door deze afschuwelijke situatie waarbij drie slachtoffer zijn gevallen, waarvan twee dodelijk. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden.

Als driehoek zijn wij (burgemeester, politie en OM) direct bij elkaar gekomen toen duidelijk werd dat de drie schokkende schietincidenten een verband met elkaar bleken te hebben. De politie en Openbaar Ministerie werken met man en macht om de dader op te pakken. De situatie heeft een grote impact op de wijk. Ik vraag u om op elkaar te letten, juist op de mensen die alleen zijn en elkaar te helpen.’

Voorzichtig

De politie roept iedereen op in het gebied Rotterdam-IJsselmonde en omgeving extra voorzichtig te zijn. Het advies is om met name in de afgelegen gebieden bij voorkeur gezamenlijk op pad te gaan, alert te blijven en bij verdachte situaties direct met 112 te bellen.

Vanaf vrijdag 3 januari 09.00 uur is ook telefoonnummer 14010 bereikbaar. Bewoners kunnen daar terecht met hun vragen. De politie kijkt naar de mogelijkheden en de wensen van bewoners voor een (digitale) bewonersbijeenkomst.

Ook politiechef Fred Westerbeke geeft een verklaring: ‘Wij realiseren ons dat dit een beangstigende situatie is. Wij doen er als politie alles aan om deze dader zo snel mogelijk op te sporen en aan te houden. Wij rusten niet voor we hem hebben. Maar tot die tijd vragen we mensen extra voorzichtig en alert te zijn.’

Extra politie

Het motief voor de beschietingen is onbekend, maar de politie houdt er rekening mee dat er sprake is van éénzelfde schutter. Deze schutter is nog niet aangehouden. De politie werkt met man en macht om de dader op te sporen en aan te houden. Er zijn meerdere grote opsporingsteams aan het werk en agenten zijn extra aanwezig in de wijk voor controles en surveillance. Ook flexibele en ondersteuningsteams zijn zichtbaar en onzichtbaar aanwezig voor de veiligheid.

Advies van de politie aan de bewoners van IJsselmonde:

-Ga, met name in de afgelegen gebieden, bij voorkeur gezamenlijk op pad

-Als u naar buiten gaat, wees extra alert

-Ziet u verdachte situaties of personen, bel direct 112

-Let op uw medemens

Dit advies geldt tot voor Rotterdam-IJsselmonde en omgeving, zowel in de avond, nacht als overdag, aldus de politie. Totdat er verandering is in de situatie.