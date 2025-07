30 juli 2025

Politie pakt 15 mensen na gecontroleerde doorvoer cocaïne

Na douanecontroles waarbij 654 kilo cocaïne is onderschept heeft de politie 15 mensen opgepakt. In de periode van 2 juli tot afgelopen dinsdag waren er drie inbeslagnames, zo meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam. In twee gevallen voerde de politie de containers gecontroleerd door om de ontvangers te kunnen arresteren.