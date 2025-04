Bivakmutsen

In de nacht van vrijdag op zaterdag 1 februari 2025 werd in Breda een 24-jarige man ontvoerd. Meerdere personen met bivakmutsen en wapens zouden het slachtoffer hebben meegenomen in een busje, daarna ontbrak elk spoor van hen. Ongeveer 24 uur later meldde het gewonde slachtoffer zich bij de politie.