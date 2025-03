Politie roept hulp publiek in na moord op Oeigoerse man

Beeld: de politie heeft beelden vrijgegeven van Maihemuti Yisikandaier (beelden: politie)

Schietpartij

Yisikandaier overleed op maandag 10 februari na een schietpartij aan de professor Regoutstraat in Oss. Hij werd doodgeschoten bij de kelderboxen onder een appartementencomplex. De hulpdiensten kregen die avond rond half elf een melding van een bewoonster die knallen had gehoord. In een raam bij de kelderboxen zaten kogelgaten.

Afkomst

Yisikandaier was geboren in China en emigreerde later naar Turkije. Hij was van Oeigoerse afkomst en sprak Oeigoers-/Turks en wellicht ook Engels. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. Hoe hij in Nederland terecht is gekomen is onduidelijk, laat de politie weten. Hij verbleef al eerder in de omgeving van Biddinghuizen, Ter Apel, Enschede, Oss en Oosterhout, maar hij had geen vaste woon- of verblijfplaats.

Informatie

Om antwoorden te krijgen op vragen rondom zijn dood, wil de politie graag weten waar hij allemaal is geweest in de maanden januari en februari. Ze vraagt zich af wie hem kende, waar hij verbleef, of om andere nuttige informatie over zijn persoon.

Een arrestatieteam van de politie deed twee dagen na de moord meerdere invallen met een arrestatieteam. Dat gebeurde bij woningen op de Professor Regoutstraat. Niet bekend is of er toen ook arrestaties zijn verricht, en of er verdachten in de zaak werden aangehouden.