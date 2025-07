Politie schiet bij aanhouding man in Maassluis | Verdachte achtervolgd na melding over ‘bedreiging met vuurwapen’

door Joost van der Wegen

Beeld: de politie bij de achtervolgde auto in Maassluis (foto: JB Media)

Gericht

De politie wilde de man staande houden, na een melding van een verdachte situatie bij een manage in de Zuidbuurt. De man werkte daar niet aan mee, en reed daarop in op enkele agenten. Die schoten vervolgens gericht op de verdachte. Daarbij raakte niemand gewond.

Klem

Na een korte achtervolging werd de verdachte in zijn auto klemgereden door de politie, in de weilanden rond de manege. Hij werd daarop aangehouden. De man is per ambulance afgevoerd van het terrein, laat de politie weten.

Bij de actie kwam ook een arrestatieteam ter plaatse, en werd een helikopter ingezet.

De politie kan nog geen informatie geven over de leeftijd en de woonplaats van de man.

Volgens een 112-fotograaf zou de melding over de verdachte zijn gegaan over een bedreiging met een vuurwapen.