Politie schiet man dood in Belgisch ziekenhuis

In een ziekenhuis in Dendermonde is in de nacht van vrijdag op zaterdag een patiënt doodgeschoten door politie. Kort hiervoor was deze man met onbekende verwondingen bij dat ziekenhuis binnengebracht door politie, aldus de Gazet van Antwerpen.

Geestelijke problematiek

De man werd tussen 03.00 en 04.00 door agenten van politiezone Berlare/Zele naar het ziekenhuis gebracht. Eenmaal binnen keerde de man zich op agressieve wijze tegen de agenten.

De feiten speelden zich af in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. De man, uit Berlare, stond bij de politie bekend vanwege ernstige geestelijke problematiek.

Vrijwillig

De man was naar de spoedeisende hulp gebracht na een incident tussen familieleden. Hij was aanvankelijk vrijwillig met de agenten meegegaan.

Volgens de Gazet was de man geboeid toen het incident plaatsvond, maar dat is nog niet bevestigd. Wat er zich precies heeft voorgedaan in onduidelijk. De man deelde meerdere kopstoten uit aan de agenten, waarna er geschoten werd.

Het parket heeft een onderzoek naar de zaak geopend.