Politie schiet op man na ‘dreigende situatie’ op Groningse woonboot

Vrijdag rond 17.00 ontving de politie een melding van een dreigende situatie op een woonboot aan de Gideonweg in Groningen. Daar zou een man met een mes dreigen. Ter plaatse is een 34-jarige man uit Groningen aangehouden door de politie. Daarbij is door de politie onder meer gebruik gemaakt van het stroomstootwapen. Ook heeft de politie bij de arrestatie met het vuurwapen op de verdachte geschoten. Hij raakte daarbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De betrokken agenten bleven ongedeerd.

Op de plaats delict is een uitgebreid onderzoek ingesteld. Omdat er is geschoten door de politie, doet de Rijksrecherche onderzoek. Dat is een standaard procedure als er bij politieoptreden iemand gewond raakt of overlijdt.