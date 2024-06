Politie schiet verdachte in been bij aanhouding (VIDEO)

Connect on Linked in

In Uden heeft een politieagent een verdachte in het been geschoten. Politie kwam met meerdere eenheden naar de Oranjestraat in Uden. De verdachte is voor medische behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 04.00. De politie heeft niets gezegd over de aanleiding voor de aanhouding.

Er staan op de parkeerplaats bij de Albert Heijn-vestiging drie bestelbussen met ingeslagen ramen. Ook is er een blauwe auto met open deur achtergebleven. De politie heeft een plaats delict afgezet voor onderzoek.

Ook de Rijksrecherche doet onderzoek. Dat is gebruikelijk als de politie het vuurwapen gebruikt.