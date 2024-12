‘Politie slaat alarm over labs voor maken procaïne’

Beeld: Een cocaïnewasserij

De politie vermoedt dat vele onderschepte drugstransporten in Rotterdam, maar ook Vlissingen, Antwerpen en Hamburg, een rol spelen. Naast het maken van synthetische drugs als MDMA zijn er namelijk ook steeds vaker cocaïne- en procaïnewasserijen.

Tot nu toe zijn er in heel Nederland 35 labs of opslagplaatsen opgerold, tegenover één in het vorige jaar.

Explosie

Het maken van procaïne zou populair zijn, omdat er minder kilo’s de controle voorbij komen terwijl de vraag gelijk blijft. ‘Daarom versnijden ze de pure cocaïne’, aldus de politie op de website van de krant.

Dat zou verklaren dat de prijs ondanks de cocaïnevangsten al jaren 50 euro per gram is.

Het voordeel van procaïne is dat het na kristalliseren dezelfde parelmoerglans heeft als coke, maar veel goedkoper is. ‘Het is niet gevaarlijker dan cocaïne van zichzelf al is’, zegt een woordvoerder van het Trimbos Instituut over de stof die ‘een licht verdovend effect heeft.’

Verstoppen

Cocaïnewasserijen zijn nodig omdat criminelen de drugs vaker verstoppen in andere producten, van spijkerbroek tot suikermelasse. Na de explosie aan de Schammenkamp met drie doden werd zo’n wasserij gevonden.