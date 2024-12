14 december 2024

Politie Spanje rolt groot hasjnetwerk op (VIDEO)

De Nationale Politie in Spanje heeft in samenwerking met de Franse anti-drugsdienst OFAST een internationaal netwerk voor hasjkoeriers ontmanteld. In Mijas, in de provincie Málaga, is een groot stash-huis ontdekt van waaruit de koeriers over de snelwegen naar Frankrijk reden.