Politie: tieners probeerden man te ontvoeren

Connect on Linked in

In Amsterdam heeft de politie dinsdagavond vier jongens in de leeftijd 14 tot 18 jaar oud aangehouden omdat ze een 60-jarige man vasthielden in een auto. In Rotterdam hadden die avond getuigen bij de politie gemeld hoe daar een man waarschijnlijk onvrijwillig werd meegenomen in een auto.

Kenteken

Aan de politie gaven getuigen het kenteken van de auto door. Later op de dinsdagavond zagen agenten in Amsterdam deze auto rijden. Vervolgens is de auto aan de kant gezet.

In de auto zaten naast de 60-jarige man vier jongeren van 14, 15, 17 en 18 jaar oud, aldus de politie.

Motief

De 60-jarige man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

De vier tieners zijn aangehouden op verdenking van ontvoering.

Over het motief van de actie is niets bekend gemaakt.