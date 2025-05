24 mei 2025

Marechaussee verijdelde invoer 2 ton cocaïne via luchthaven Lelystad

Het Openbaar Ministerie in Haarlem zegt dat er in 2023 een plan om met een privévliegtuig via de luchthaven Lelystad 2.000 kilo cocaïne in te voeren is verijdeld. Dat is naar boven gekomen in een lopende strafzaak waarin nu met de verdachten door het Openbaar Ministerie procesafspraken met de verdachten zijn gemaakt, waardoor de drie hoofdverdachten tot zes jaar cel zijn veroordeeld.