Politie deelt beelden verdachte explosie bij fastfoodrestaurant Amsterdam-Osdorp

Het is die avond van de ontploffing druk in het fastfoodrestaurant. Rond 20.00 ruiken gasten een brandende lucht die ze niet helemaal kunnen plaatsen. Een verdachte blijkt op dat moment zwaar vuurwerk in het restaurant te hebben gegooid. Enkele tellen later worden de gasten opgeschrikt door een harde knal. Ze proberen hun oren nog te beschermen, maar houden er uiteindelijk (gedeeltelijk) gehoorschade aan over.