Politie: vier verdachten vast voor dodelijke schietpartij Amsterdamse brug

Amsterdammers Rebroub overleed in de vroege ochtend van zondag 23 juni onder de Amsterdamsebrug nadat hij bij een schietpartij zwaargewond raakte. Drie weken geleden vroeg de politie aandacht voor de zaak in Opsporing Verzocht. De politie zegt na de uitzending vier verdachten te hebben aangehouden.

De verdachten zijn vier Amsterdammers van 19, 20, 23 en 24 jaar oud.

Skatepark

Mehdi Rebroub is doodgeschoten vlak bij het skatepark onder de Amsterdamse brug in Amsterdam-Oost, bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Mehdi sprak die nacht af met een vriend die hij kende via iemand uit de kickbokswereld. Het plan was om met nog enkele anderen te gaan chillen onder de brug.

Borst

Daar werd de groep overvallen door enkele personen, wat uitliep op geweld. Bij de schietpartij is Rebroub in de borst geraakt, hij overleed ter plekke. Een iPhone, AirPods en een Louis Vuitton tas werden meegenomen.