Politie vindt drugs, vuurwapens en honden in drugslab Waalre

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagavond in een pand aan de Rooisestraat in Waalre een drugslab opgerold. De productielocatie was op dat moment niet in werking en er was niemand aanwezig. Er zijn geen verdachten aangehouden.

Inval

Agenten kwamen op de locatie af na een melding van een mogelijke productielocatie voor harddrugs in het pand. Aangezien op dat moment niet duidelijk was wat de situatie binnen zou zijn en of er mensen aanwezig waren, werd er een inval gedaan door leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Behalve een compleet opgebouwde productielocatie voor harddrugs, troffen zij daar ook meerdere honden aan. Die zijn door de dierenambulance naar een opvanglocatie gebracht.

Drugs en vuurwapens

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) kwam ter plaatse om het drugslab samen met forensisch specialisten te ontmantelen. Daarbij sloot ook een specialist gevaarlijke stoffen van de brandweer aan. Op het terrein zijn twee voertuigen in beslag genomen voor onderzoek. In het pand werden naast chemicaliën voor de productie van drugs ook grote hoeveelheden hard- en softdrugs aangetroffen. Ook werden er meerdere vuurwapens gevonden.

Bewaakt

Aan het einde van de avond werd het pand gesloten en verzegeld en is het gedurende de nacht bewaakt. Het onderzoek werd op vrijdagochtend hervat. De aangetroffen goederen en drugs worden afgevoerd en vernietigd.

De politie meldt vrijdag dat het onderzoek nog geruime tijd in beslag zal nemen. Wie verantwoordelijk is voor het lab maakt deel uit van het onderzoek.