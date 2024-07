Connect on Linked in

Het politiebureau Meer en Vaart in Amsterdam-Osdorp is maandagmiddag voor een deel ontruimd omdat er in een in beslag genomen scooter een explosief was gevonden, zo bericht AT5.

De scooter was die eerder maandag bij een controle in beslag genomen en is daarna overgebracht naar het politiebureau.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief uiteindelijk elders tot ontploffing gebracht.